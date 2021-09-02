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Половина жителей Атырау останутся на 10 дней без газа

Фото: PxHere 2 сентября 2021, 18:28

Будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.

Большая часть жителей Атырау в течение десяти дней останутся без газоснабжения, сообщает zakon.kz.

На газораспределительной станции (ГРС-1) "Атырау" с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября будут проводить ремонтно-профилактические работы, передает портал "Мой Город".

В связи с этим будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.

По информации атырауского филиала "ҚазТрансГаз Аймақ", подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам:

  • район элеватора;
  • микрорайон Привокзальный
  • микрорайон Алмагуль
  • жилые массивы Елшибек и Первый участок
  • микрорайоны СМП-136 и СМП-163
  • жилмассив Химипоселок
  • микрорайон Восток и Центральный
  • улицы С.Датова и Махамбета
  • район ТЭЦ
  • район АНПЗ
  • улица Атамбаева
  • проспект Азаттык
  • проспект Ауэзова
  • микрорайон Жилгородок
  • жилмассив Сельстрой
  • микрорайон Балыкшы
  • пригородное село Акжайык
  • село Курсай
  • микрорайон Кокарна
  • село Таскала
  • дачные массивы
  • села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.

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