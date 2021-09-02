Половина жителей Атырау останутся на 10 дней без газа

Будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.

Большая часть жителей Атырау в течение десяти дней останутся без газоснабжения, сообщает zakon.kz.

На газораспределительной станции (ГРС-1) "Атырау" с 6 по 10 сентября и с 27 сентября по 3 октября будут проводить ремонтно-профилактические работы, передает портал "Мой Город".

В связи с этим будет временно приостановлена подача газа потребителям левобережной части ("бухарская" сторона) областного центра.

По информации атырауского филиала "ҚазТрансГаз Аймақ", подача газа будет приостановлена по следующим жилым массивам и микрорайонам:

район элеватора;

микрорайон Привокзальный

микрорайон Алмагуль

жилые массивы Елшибек и Первый участок

микрорайоны СМП-136 и СМП-163

жилмассив Химипоселок

микрорайон Восток и Центральный

улицы С.Датова и Махамбета

район ТЭЦ

район АНПЗ

улица Атамбаева

проспект Азаттык

проспект Ауэзова

микрорайон Жилгородок

жилмассив Сельстрой

микрорайон Балыкшы

пригородное село Акжайык

село Курсай

микрорайон Кокарна

село Таскала

дачные массивы

села Жанаталап, Курмангазы, Атырау и Дамба.

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