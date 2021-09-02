Сагинтаев поручил активизировать строительство школ в Алматы

Будет рассмотрена возможность всесторонней поддержки талантливых детей, выплаты им единовременных денежных премий, а также поощрения педагогов, воспитавших таких учеников.

На заседании актива города по вопросам реализации задач, поставленных в Послании Главы государства, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил о поддержке учителей и темпах строительства школ, сообщает zakon.kz.

Глава государства уделил особое внимание вопросам образования, поддержке педагогов, улучшению условий их труда. Так, с начала года зарплата педагогических работников увеличилась на 25%. В Алматы зарплата молодого учителя в среднем составляет 157 тыс. тенге. С учетом повышения средняя заработная плата педагогов в 2022 году составит 183 тыс. тенге.

Для повышения мотивации и уровня квалификации педагогов будет реализована городская программа развития кадрового потенциала работников образования "Алматинские школы".

Вместе с тем в соответствии с поручением главы государства будет проработан вопрос повышения качества информационных систем для удаленных форматов образования. При этом будет уделено внимание решению задач по повышению пропускной способности интернета в отдельных микрорайонах города.

Кроме того, будет продолжена работа по обеспечению доступности и созданию условий для инклюзивного образования во всех учреждениях образования к 2025 году. Б. Сагинтаев поручил управлению образования отработать вопрос предоставления победителям и призерам международных предметных олимпиад грантов для поступления в вузы на внеконкурсной основе.

Также будет рассмотрена возможность всесторонней поддержки талантливых детей, выплаты им единовременных денежных премий, а также поощрения педагогов, воспитавших таких учеников.

Помощью из фонда "Всеобуча" обеспечены 23 тыс. детей из социально незащищенных семей. С началом нового учебного года через акцию "Дорога в школу" оказана помощь в размере свыше 800 млн тенге. Кроме того, дети данной категории будут обеспечены бесплатным питанием в школе.

Одним из ключевых вопросов является снижение дефицита ученических мест. В текущем году открыто 11 частных школ на 3,5 тыс. ученических мест, введено в эксплуатацию 9 новых корпусов на 4150 мест. Еще 8 корпусов на 4113 мест будут сданы до конца октября. Кроме того, ведется строительство 8 школ на 12,6 тыс. ученических мест. Также до 2023 года планируется строительство четырех школ на 2650 мест и 7 корпусов к существующим школам на 2650 мест. Разрабатываются проекты по строительству 10 детских садов на 2340 мест. аким Алматы Бакыижан Сагинтаев

С целью исполнения задачи, поставленной главой государства по строительству до конца 2025 года тысячи школ, Сагинтаев поручил выработать комплекс мер и новые подходы для увеличения ученических мест.

В соответствии с поручением о реализации проекта "Бесплатное ТиПО" с фокусом внимания на молодежь из категории NEET будет усилена работа по ранней профориентации детей. При этом в рамках национального проекта по цифровизации будет сделан акцент на подготовке высококлассных ИТ-специалистов.

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