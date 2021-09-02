В Кентау 600 семей получили ключи от квартир

До 2025 года в Кентау планируется обеспечить жильем 3600 семей.

В Кентау 600 гражданам были вручены ключи от арендных квартир, передает zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба акима Туркестанской области, в целом в Кентау ключи от арендных квартир получили 600 человек. В том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, выделено 109 квартир, многодетным семьям - 106 квартир, социально уязвимым слоям населения по категориям - 227 квартир, государственным служащим - 139 квартир, гражданам, чьи дома признаны аварийными, - 4 квартиры.

Одна из получивших такое жилье - жительница города Калампыр Тулеубекова.

В 2015 году многодетная семья была зарегистрирована в очередности на получение жилья по категории. Многодетная женщина регулярно отслеживала свою очередность через электронный портал EGOV. Она почти 6 лет терпеливо ждала очереди на жилье. Сегодня в семье радостное событие, они получили арендное жилье. И таких жителей на сегодня немало, - говорится в сообщении.

В программе партии Nur Otan "Путь перемен: достойная жизнь каждому гражданину!" до 2025 года в городе Кентау планируется обеспечить жильем 3600 семей. Эта дорожная карта реализуется на должном уровне. Напомним, в настоящее время в Кентау начато строительство пятиэтажных 60-квартирных домов. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство 10 домов.

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