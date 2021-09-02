Скончалась Ирина Савостина

Ей было 87 лет.

Скончалась лидер движения пенсионеров "Поколение" Ирина Алексеевна Савостина, сообщает zakon.kz.

Информация стала известна от родственников Ирины Алексеевны. Ей было 87 лет.

С 1992 по 2017 год она возглавляла общественное движение "Поколение" города Алматы, занимавшееся проблемами пенсионеров.

Лауреат международной премии "Казахстан XXI век".

Награждена медалью "Ветеран труда".

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