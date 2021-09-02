Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Скончалась Ирина Савостина

Фото: facebook.com/tdeltsova 2 сентября 2021, 20:04

Ей было 87 лет.

Скончалась лидер движения пенсионеров "Поколение" Ирина Алексеевна Савостина, сообщает zakon.kz.

Информация стала известна от родственников Ирины Алексеевны. Ей было 87 лет.

С 1992 по 2017 год она возглавляла общественное движение "Поколение" города Алматы, занимавшееся проблемами пенсионеров.

Лауреат международной премии "Казахстан XXI век".

Награждена медалью "Ветеран труда".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Боксерша сунула в лицо соперницы секс-игрушку и спровоцировала драку
Смерть моде не помеха. На Украине презентовали коллекцию нарядов для похорон