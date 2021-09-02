Ондасын Уразалин: Актюбинская область приложит все усилия для реализации Послания главы государства

В рамках поручения Президента по улучшению благосостояния граждан с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 42,5 до 60 тыс. тенге.

В Актобе под председательством акима Актюбинской области Ондасына Уразалина состоялось совещание по вопросам реализации Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Единство народа и системные реформы - прочная основа процветания страны", сообщает zakon.kz.

Участие в совещании приняли руководители областных государственных органов, депутаты, представители общественного совета области, ветераны.

Накануне глава государства выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Президент охватил все актуальные для нашей страны вопросы. Одна из основных задач - обеспечение экономического роста в постпандемический период, - отметил Ондасын Уразалин, открывая совещание.

Акимом области были освещены основные приоритеты стратегического документа и пути реализации поставленных главой государства масштабных задач.

В целях исполнения поручений Президента в регионе будет усилена работа по борьбе с дезинформацией о вакцинации от COVID-19. Отметим, на сегодня первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 285 тысяч человек, вторым - свыше 228 тысяч.

Также поставлены задачи по эффективному расходованию бюджетных средств, развитию сельских территорий и внедрению бюджета народного участия, приватизации предприятий квазигосударственного сектора, форсированию развития малого и среднего бизнеса, развитию сферы образования и др.

В рамках поручения Президента по улучшению благосостояния граждан с 1 января 2022 года размер минимальной заработной платы будет увеличен с 42,5 до 60 тыс. тенге.

По словам первого заместителя акима области Руслана Хамбарова, данная мера напрямую коснется граждан, получающих социальные выплаты по случаю потери дохода, в том числе в связи с уходом за ребенком до достижения им одного года.

Будет активизирована работа по созданию условий для занятий массовым и детским спортом. На сегодня охват населения области занятиями физической культурой и спортом составляет 32,24%. В настоящее время продолжается строительство пяти физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Каргалинского, Темирского района, Хромтауского районов, а также в городах Хромтау и Кандыагаш. Помимо этого, в текущем году планируется начать строительство спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими возможностями и три спортивных комплекса ангарного типа в селах Жаркамыс, Жарлы и Жагабулак. При поддержке "Самрук-Қазына-Траст" начато строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на базе ДЮСШ города Эмба Мугалжарского района. Также ведется корректировка ПСД на реконструкцию Центрального стадиона и стадиона "Химик" в городе Актобе. В планах обеспечить спортивными сооружениями не только города, но и все крупные села области.

В рамках развития цифровизации планируется внедрение поисково-аналитического комплекса "Безопасный город Актобе" с установкой в областном центре 79 аппаратно-программных комплексов и 2 600 камер наружного видеонаблюдения. Данная мера позволит повысить безопасность населения, культуру вождения на дорогах Актобе, снизить аварийность и уровень преступности в регионе.

Стоит отметить, что на сегодня в рамках охвата интернетом сельских населенных пунктов с населением более 250 человек 98 из 100 имеющихся в регионе сел обеспечены мобильным интернетом стандарта "3G", по оставшимся двум селам работа продолжается.

Ондасын Уразалин подчеркнул, что область приложит все усилия для выполнения целей и задач, поставленных главой государства в ежегодном Послании.

Все возможности для этого у нас есть. Необходимо лишь работать с полной отдачей и ответственностью, обеспечив строжайший контроль, - обратился к подчиненным аким области.

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