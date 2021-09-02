В Алматы смягчили карантин

Приложение zakon.kz
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С 4 сентября объекты - участники Ashyq - смогут работать в выходные дни. Обычные участники – до 00:00, лидеры Ashyq – до 2:00, при условии "зеленого" статуса входящих.
Главный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.
В нем говорится, что в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в городе карантинные ограничения смягчаются.
Согласно документу с 4 сентября объекты - участники Ashyq - смогут работать в выходные дни.
Обычные участники - до 00:00, лидеры Ashyq - до 2:00 при условии "зеленого" статуса входящих.
С 6 сентября в будни продлевается время работы для обычных участников Ashyq до 00:00, лидеров Ashyq - до 02:00.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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