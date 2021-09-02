В Алматы смягчили карантин

С 4 сентября объекты - участники Ashyq - смогут работать в выходные дни. Обычные участники – до 00:00, лидеры Ashyq – до 2:00, при условии "зеленого" статуса входящих.

Главный санитарный врач города Алматы подписал новое постановление, сообщает zakon.kz.

В нем говорится, что в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в городе карантинные ограничения смягчаются.

Согласно документу с 4 сентября объекты - участники Ashyq - смогут работать в выходные дни.

Обычные участники - до 00:00, лидеры Ashyq - до 2:00 при условии "зеленого" статуса входящих.

С 6 сентября в будни продлевается время работы для обычных участников Ashyq до 00:00, лидеров Ashyq - до 02:00.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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