В Нидерландах предложили запретить фастфуд

Ожидается, что правительство примет поправку в "Закон об окружающей среде", чтобы расширить его и пищевая индустрия была частью определения безопасной и здоровой физической среды.

Четыре крупных нидерландских города планируют запретить фастфуд. Так в стране рассматривают возможность борьбы с ожирением, сообщает zakon.kz.

Как сообщает nltimes.nl, соответствующее письмо направлено государственному секретарю по вопросам здравоохранения, благосостояния и спорта Полу Блокхейсу.

Ожидается, что правительство примет поправку в "Закон об окружающей среде", чтобы расширить его и пищевая индустрия была частью определения безопасной и здоровой физической среды.

Поскольку мы рассматриваем еду как индивидуальный выбор, муниципалитеты и правительство не могут вмешиваться в соответствии с Законом об охране окружающей среды. доцент Амстердамского университета Анник де Рюйтер

По словам ученого, принятие соответствующего решения является довольно сложным, поскольку это будет нарушать индивидуальную свободу людей.

Также сообщается, полностью запретить поставки продуктов в рестораны фастфуда достаточно сложно, поскольку у городов мало возможностей сократить количество вредной пищи в своих городах в соответствии с законом об окружающей среде.

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