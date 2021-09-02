Даурен Абаев объяснил, что даст повышение зарплаты работникам гражданских служб

Вопрос повышения зарплат – это не только вопрос о кошельке работников, но и системная мера. Чем больше зарплата, тем больше людей пойдет в реальную работу.

Первый заместитель руководителя администрации президента Даурен Абаев прокомментировал скепсис части общества о грядущем повышении зарплат в Казахстане, сообщает zakon.kz.

В студии интернет-проекта Открытый диалог 2.0 ведущий программы Александр Трухачев заострил внимание на одном из тезисов Послания президента. Так, до 2025 года заработная плата порядка 600 гражданских профессий (библиотекари, лаборанты, архивные сотрудники, водители, егери и т.д.) будет ежегодно повышаться, и здесь же привел один из основных тезисов скептиков - вырастет зарплата, вырастут и цены.

Это традиционная стратегия обесценивания государственных мер. То же самое говорили, когда подняли зарплату учителям. Ее подняли в 2020 году, а средний балл поступающих на педагогические специальности уже вырос. То есть в педагогику направились потенциально более сильные кадры. Соответственно, вырастет и качество обучения. Даурен Абаев

По его словам, выросло и число переезжающих в село педагогов. Прежние меры, включая программу "С дипломом в село", таких результатов не давали. Но стоило поднять зарплату…

Также за год был зафиксирован приход в профессию педагогов-мужчин. А это очень важный вопрос. У нас высочайшая гендерная диспропорция в педагогике. Принято считать, что учитель - исключительно женская профессия. А детские психологи в один голос говорят, что гендерный баланс очень важен в воспитании, особенно для мальчиков. Ведь мужчина-педагог - это ролевая модель, авторитет. Даурен Абаев

Первый заместитель руководителя администрации президента резюмировал, что вопрос повышения зарплат - это не только вопрос о кошельке учителя (и, соответственно, повышении цен. - Ред.), но и системная мера. Это же касается престижа всех перечисленных гражданских профессий. Чем больше зарплата, тем больше людей пойдет в реальную работу.

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