Перепись населения - какие проблемы могут возникнуть?

Из 32 000 заполнивших анкеты 28 000 сделали это на сайте. Но оказалось, что ответить на вопросы получилось не у всех желающих.

Всего сутки прошли со старта электронной переписи населения, а заполнить анкеты уже успели более 32 000 казахстанцев. Но не обходится без технических сложностей, сообщает zakon.kz.

Некоторых система практически вынудила отмечать определенные варианты ответов, передает Первый канал "Евразия".

На проведение этой переписи населения из бюджета было выделено чуть более 9 млрд тенге. И хотя сама перепись стартовала вчера, процесс по факту был запущен еще в 2018. Сайт, где можно пройти опрос онлайн, еще зимой работал в тестовом режиме. А с 1 сентября начался официальный сбор данных. Из 32 000 заполнивших анкеты 28 000 сделали это именно на сайте. Но оказалось, что ответить на вопросы получилось не у всех желающих.

Нажимаю "далее". Владеете ли вы государственным языком? Но я же не владею, нажимаю "нет", нажимаю "далее". Недопустимо. То есть я обязан им владеть? Хорошо. Не владею. Опять недопустимое значение".

В Бюро национальной статистики такое "поведение" системы объяснили просто.

В самом начале распространяемого видео отчетливо видно, что респондент на 13 вопросе третьего переписного листа указал, что он владеет казахским и русским языками. Следующий вопрос задается с целью уточнения: использует ли респондент государственный язык в повседневной жизни. Если в предыдущем вопросе указали, что владеете казахским языком, а в следующем, что нет, система обнаруживает ошибку и указывает на нее. Таким образом исключается человеческий фактор. официальный представитель "переписи населения-2021 Олжас Сайлаубекулы

Процесс электронного анкетирования будет идти в течение полутора месяцев. С 1 октября параллельно начнется подворовой обход. Завершится перепись населения Казахстана 30 октября. После этого специалисты приступят к обработке данных, потому что в переписи не только выясняют численность населения, но и изучают условия жизни людей.

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