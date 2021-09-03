ABBA выпустит новый альбом впервые за 40 лет

Первые два трека из альбома доступны уже сейчас.

Группа ABBA выпустит новый альбом впервые почти за 40 лет, сообщает zakon.kz.

Альбом "Voyage" выйдет 5 ноября, говорится в официальном Twitter группы.

Мы возвращаемся! Спасибо за ожидание.

Первые два трека из альбома доступны уже сейчас.

Ранее участники группы завели аккаунт в соцсети TikTok, что стало причиной слухов о скором возвращении поп-коллектива.

Группа также сообщила, что в честь нового альбома состоится концерт на новой арене в Олимпийском парке в Лондоне.

ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.

Последний альбом (The Visitors) ABBA выпустила в 1981 году, после чего группа распалась. На следующий год вышла пластинка-компиляция, в которую попали две новые песни. Также в середине 90-х были обнародованы три неизданные ранее композиции.

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