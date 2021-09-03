Наводнение в Нью-Йорке затопило метро и парализовало движение

Ураган "Ида" обрушился на штат Луизиана в минувшее воскресенье и по пути на северо-восток постепенно ослаб. Но ударить по Нью-Йорку у него сил хватило.

Ослабевший циклон "Ида", обрушившийся на Нью-Йорк 1 сентября, подтопил несколько станций метро и ряд районов города, сообщает zakon.kz.

Движение на некоторых ветках метро пришлось остановить, передает РИА Новости.

Как рассказал мэр города Билл де Блазио, погибли девять человек.

В соцсетях появились кадры, на которых грязная жижа фонтаном выливается на платформу станции метро на пересечении 28-й улицы и 7-й авеню. Сейчас вход на ряд станций закрыт.

Жителям рекомендовано не покидать домов, в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В воскресенье, 29 августа, ураган "Ида" достиг Луизианы. Он имеет четвертый класс опасности из пяти и представляет значительную угрозу — скорость ветра достигает 240 километров в час.

В штате Луизиана из-за урагана "Ида" более 600 тысяч человек остались без электричества. Без энергоснабжения остаются 619 392 потребителя. Это один из важнейших признаков оценки опасности стихийного бедствия.

По предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный "Идой" в Америке, может составить порядка 50 миллиардов долларов. Это будет один из наиболее дорого обошедшихся США ураганов.

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