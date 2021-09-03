Вакцины удваивают шансы на бессимптомное развитие COVID-19 - врачи

Госпитализируют привитых на 66% реже заболевших, которые не вакцинировались.

Привитые пациенты переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно примерно в два раза чаще остальных, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Также по словам британских медиков, госпитализируют их на 66% реже заболевших, которые не вакцинировались.

После первой дозы вакцины вероятность бессимптомной формы COVID-19 вырастала на 63%, а после второй – на 94%. Вероятность госпитализации привитых пациентов была на 70% ниже по сравнению с теми больными, которые не получали прививок, – говорится в исследовании опубликованном в научном журнале Lancet Infectious Diseases.

За полтора года пандемии в геноме коронавируса нового типа появилось большое число мелких мутаций. Некоторые подобные "опечатки" в структуре РНК заметно повысили заразность SARS-CoV-2, что позволило их носителям очень быстро распространиться по всей территории планеты.

Их возникновение породило опасения, что в ближайшее время могут появиться новые вариации вируса, стойкие к действию вакцин и антител переболевших людей. Руководствуясь подобными соображениями, британские медики под руководством Клэр Стивс, старшего научного сотрудника Королевского колледжа Лондона, получили первые данные по тому, как массовая вакцинация населения повлияла на характер течения коронавирусной инфекции.

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