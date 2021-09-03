В Китае запретят показывать по телевидению женоподобных мужчин

Каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой.

Власти Китая запретили телеканалам показывать мужчин с женственной внешностью и приказали телевещательным компаниям пропагандировать "революционную культуру", сообщает zakon.kz со ссылкой на Рен.тв.

Телевещательные компании теперь должны будут "положить конец мужчинам-неженкам и прочей ненормальной эстетике", сообщили в ведомстве, курирующем китайский телеэфир.

Как пишет агентство Associated Press, теперь каналы обязаны избегать продвижения "вульгарных интернет-знаменитостей", а также преклонения перед богатством и славой. Вместо этого будет поощряться изображение "превосходной китайской традиционной культуры, революционной культуры и продвинутой культуры социализма".

По мнению регулятора, введение новых требований позволит исправить проблемы "фанатской культуры" и сформировать атмосферу любви к партии и стране.

Также власти опубликовали список из 24 программ, которые, по их мнению, являются лучшими в первом квартале этого года. Часть из них рассказывает о лидере Китая Си Цзиньпине.

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