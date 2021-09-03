Александр Бублик не прошел во второй круг US OPEN-2021

Казахстанский теннисист уступил американскому спортсмену Джеку Соку.

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик покидает одиночный разряд американского первенства, передает zakon.kz.

Наш теннисист, который получил от организаторов 31-й номер посева, в упорном пятисетовом поединке уступил местному спортсмену Джеку Соку. Американец праздновал успех в трех партиях, что привело его к победе 7:6, 6:7, 6:4, 4:6, 6:3.

Таким образом, после проигрыша Александра в одиночном разряде наши надежды связаны только с Еленой Рыбакиной. Елена выйдет на площадки US OPEN сегодня вечером, 3-го сентября.

Ее встреча против румынки Симоны Халеп пройдет на корте Луи Армстронга, первым запуском в 21:00 по времени Нур-Султана.

Куандык Шынасилов

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