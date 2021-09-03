Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 800 тысяч

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4930 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 50 человек. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 1287 новых выявленных случаев, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 318,

в городе Алматы - 1287,

в городе Шымкент - 223,

в Акмолинской области - 248,

в Актюбинской области - 339,

в Алматинской области - 295,

в Атырауской области - 195,

в ВКО - 170,

в Жамбылской области - 109,

в ЗКО - 134,

в Карагандинской области - 622,

в Костанайской области - 232,

в Кызылординской области - 112,

в Мангистауской области - 238,

в Павлодарской области - 268,

в СКО - 70,

в Туркестанской области - 70.

Всего в стране подтвержден 803 601 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 10 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 1186,

в городе Алматы - 3872,

в городе Шымкент - 717,

в Акмолинской области - 287,

в Актюбинской области - 376,

в Алматинской области - 226,

в Атырауской области - 101,

в ВКО - 157,

в Жамбылской области - 219,

в ЗКО - 142,

в Карагандинской области - 1363,

в Костанайской области - 349,

в Кызылординской области - 256,

в Мангистауской области - 224,

в Павлодарской области - 420,

в СКО - 175,

в Туркестанской области - 91.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 701 641 человек.

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