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Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 800 тысяч

Фото: zakon.kz/Павел Михеев 3 сентября 2021, 07:58

За прошедшие сутки зарегистрировано 4 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 2 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 4930 человек. По сравнению с предыдущим днем в стране зафиксирован прирост зараженных в 50 человек. Алматы продолжает лидировать по числу заболевших - 1287 новых выявленных случаев, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 4930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан - 318,
  • в городе Алматы - 1287,
  • в городе Шымкент - 223,
  • в Акмолинской области - 248,
  • в Актюбинской области - 339,
  • в Алматинской области - 295,
  • в Атырауской области - 195,
  • в ВКО - 170,
  • в Жамбылской области - 109,
  • в ЗКО - 134,
  • в Карагандинской области - 622,
  • в Костанайской области - 232,
  • в Кызылординской области - 112,
  • в Мангистауской области - 238,
  • в Павлодарской области - 268,
  • в СКО - 70,
  • в Туркестанской области - 70.

Всего в стране подтвержден 803 601 случай.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 10 161 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 1186,
  • в городе Алматы - 3872,
  • в городе Шымкент - 717,
  • в Акмолинской области - 287,
  • в Актюбинской области - 376,
  • в Алматинской области - 226,
  • в Атырауской области - 101,
  • в ВКО - 157,
  • в Жамбылской области - 219,
  • в ЗКО - 142,
  • в Карагандинской области - 1363,
  • в Костанайской области - 349,
  • в Кызылординской области - 256,
  • в Мангистауской области - 224,
  • в Павлодарской области - 420,
  • в СКО - 175,
  • в Туркестанской области - 91.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 701 641 человек.

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