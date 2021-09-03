Какие регионы Казахстана находятся в "красной" зоне

В "желтой" зоне находятся Восточно-Казахстанская и Жамбылская область.

Минздрав обновил информацию по "красной", "желтой" и "зеленой" зонам эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах РК на 3 сентября 2021 года, в "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, и Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне находятся Восточно-Казахстанская и Жамбылская область.

В "зеленой" зоне по-прежнему находится Туркестанская область.

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