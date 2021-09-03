1547 зараженных КВИ казахстанцев находятся в тяжелом состоянии

На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 99 675 человек.

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 3 сентября 2021года, сообщает zakon.kz.

На 3 сентября лечение от КВИ продолжают получать 99 675 человек (92 369+ и 7306 КВИ-), из них в стационарах находятся 21 714 пациентов, на амбулаторном уровне - 77 961.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии - 1547 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести - 481,• на аппарате ИВЛ - 255.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 3 сентября 2021 года

1.09.2021 г. зафиксировано 358 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 21 летальный исход и 170 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 70 608, летальных случаев - 4506, выздоровевших - 58 796.

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