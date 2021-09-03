Электронная биржа труда: лайфхаки для работодателя

7 сентября в 11:00 часов по времени г.Нур-Султан приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Электронная биржа труда (enbek.kz): последние обновления и возможности для работодателя".

Электронная биржа труда (ЭБТ) - это цифровая площадка по размещению вакансий и трудоустройству граждан.

Одна из основных целей ЭБТ – оперативно помочь гражданам в поиске работы, а работодателям - подобрать подходящий персонал. На ЭБТ собраны вакансии и резюме как от государственных центров занятости, так и работодателей, частных агентств и онлайн-площадок. Мы решили рассказать вам о пользе и функциональных возможностях площадки.

7 сентября в 11:00 часов по времени г.Нур-Султан приглашаем вас на прямой эфир ПРАВМЕДИА "Электронная биржа труда (enbek.kz): последние обновления и возможности для работодателя".

Вы узнаете:

об электронной бирже труда,

какой новый функционал добавлен на платформу ENBEK.KZ

какие новые возможности для Работодателя появились в работе с ENBEK.KZ

Ведущая: Камиля Касимова, специалист по кадровому администрированию Группы консультационных услуг по управлению персоналом компании "Ernst & Young".

Участие бесплатное по предварительной регистрации.

Принимаем ваши вопросы по теме эфира.

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