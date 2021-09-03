Казахстан занял 67 место в рейтинге миролюбия

Замкнул рейтинг Афганистан.

В рейтинге самых миролюбивых стран Казахстан занял 67-е место из 163, сообщает zakon.kz.

По данным Finprom.kz, в то же время число зарегистрированных правонарушений в сфере терроризма и экстремизма в стране выросло сразу на 20%.

Аналитики отмечают, что за январь–июль 2021 года в стране зарегистрировали 139 правонарушений.

Для сравнения: в аналогичном периоде 2020 года в стране зарегистрировали 116 таких правонарушений.

В региональном разрезе больше всего правонарушений, связанных с экстремизмом и терроризмом, зарегистрировали в Туркестанской области, - сообщают эксперты.

В ТОП-3 регионов-антилидеров также попали Жамбылская область и Шымкент - по 16 правонарушений, с приростом вдвое за год.

Меньше всего правонарушений зарегистрировали в текущем году в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях - по 1 случаю.

Наиболее часто встречающаяся статья, по которой регистрировались правонарушения в секторе, связана с возбуждением социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни: 48 случаев, как и в прошлом году.

Помимо этого среди "популярных" видов правонарушений отмечены пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а также организация и участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации после решения суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма, - отмечается в исследовании.

В рейтинге миролюбивости стран в 2021 году Казахстан занял 67-е место из 163. Индекс страны составил 1,94.

Чем выше индекс, тем менее миролюбивой считается страна.

Индекс миролюбия учитывает не только наличие или отсутствие войн как таковых, но также отсутствие насилия, уровень страха перед насилием, безопасность, продолжающиеся конфликты и милитаризацию.

Выше РК в рейтинге - а значит, миролюбивее и безопаснее - среди стран СНГ оказалась Молдова. Такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Армения, Таджикистан, Туркменистан, Беларусь, Азербайджан, Украина и Россия, оказались ниже Казахстана, - уточнили иследователи.

Возглавили рейтинг миролюбивых стран Исландия, Новая Зеландия и Дания. Замкнул рейтинг Афганистан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!