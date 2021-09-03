Российский миллиардер Игорь Рыбаков передал 100 тысяч долларов на соцпроекты Казахстана

Первые деньги я заработал в Казахстане и теперь их возвращаю, - Игорь Рыбаков.

Предприниматель, совладелец корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Игорь Рыбаков (состояние - $2 млрд по оценке Forbes) передал $100 тыс. на благотворительные проекты республики. Полученные средства разделят пополам два благотворительных проекта – "Дом мамы" и образовательный фонд "IQanat".

Когда я услышал о проекте "Дом Мамы" я был поражен насколько это просто и эффективно. Не нужно дарить подарки детям в детдомах, надо сделать так, чтобы они в эти детдома не попадали. И Айдын Рахимбаев делает именно так. Я думаю, это отличный проект для распространения не только в Казахстане, но и на всей территории бывшего Советского союза. В России тоже должен появиться такой проект, - говорит Игорь Рыбаков.

"В юности я работал на стройке в Казахстане. Мы строили коровники и мне заплатили за эту работу больше 1300 рублей. Безумные деньги по тем временам. У меня есть принцип возвращать в общество то, что оно позволило мне сконцентрировать. Все мои проекты об этом. Потому считайте так: первые деньги я заработал в Казахстане, и теперь их возвращаю", - резюмировал Рыбаков.

100 тыс. долларов будут направлены на два социальных проекта: - $50 тыс. в фонд "Дом Мамы" - социальная помощь беременным девушкам и молодым мамам, которые попали в тяжелую ситуацию, в целях профилактики сиротства. Проект призван сократить число молодых женщин, которые отказываются от своих детей: . -$50 тыс. в образовательный фонд "IQanat" - повышение мотивации и доступ к качественному образованию для сельских детей.

Решение передать деньги Игорь Рыбаков принял во время интервью с казахским миллионером Айдыном Рахимбаевым, когда тот рассказал, как он творит благие дела в республике, в частности про проект ОФ "Дом Мамы", который он реализует совместно с друзьями бизнесменами.

Ребенок – это чудо чудесное, ребенок – это счастье! Когда мы рассказываем, показываем, окружаем теплом и заботой молодых мам, думающих об аборте, все мысли об аборте у них пропадают. За 8 лет количество сирот в Казахстане уменьшилось в 2 раза, до 5 тыс. Маленькие дети в большинстве случаев перестали поступать в детские дома, мы с партнерами, друзьями проекта перевернули саму систему. Еще 5-10 лет, и мы схлопнем проблему. Сейчас заполняемость детских домов в Казахстане уже понизилась до 35-40%, - рассказал Рахимбаев.

"У меня мурашки от этого проекта. Я хочу присоединиться и послать $100 тыс. Я не могу пройти мимо. Это невероятно. Это элегантный способ решения большой социальной проблемы. Очень красиво", - отреагировал Игорь Рыбаков.

Проект поддержки сельских школ также не оставил равнодушным миллиардера, в России он занимается строительством школ под брендом Rybakov Playschool, основная деятельность Рыбаков Фонда - это образовательные проекты. Именно поэтому Игорь Рыбаков предложил Айдыну Рахимбаеву сотрудничество и в этом направлении.

Сегодня каждый нормальный родитель думает о том, какое будущее будет у ребенка, сегодня родители озабочены выбором школы. Поэтому наличие в жилом комплексе хорошего образовательного центра сильно поднимает рейтинг этого жилья. Именно поэтому я предложил Айдыну Рахимбаеву построить Rybakov Playschool в его жилых комплексах. Я очень надеюсь, что скоро эти школы будут доступны и для семей Казахстана, - сообщил Игорь Рыбаков.

Айдын Рахимбаев также рассказал, как они с супругой приняли в семью троих приемных детей. "Давай хотя бы 1 ребенка усыновим, одному ребенку дадим другую траекторию жизни, жизнь спасем. К этому мы зрели 3 года", - рассказывает казахстанский предприниматель. Но когда супруги приехали забирать девочку, им сказали, что вышла ошибка и у девочки есть брат и сестра.

"Мы приехали, сидим … Ну как так можно детей выбирать? Мы же все люди, у нас сердце тоже есть... На следующее утро мы приехали и забрали всех троих, неважно что да как, - рассказывает предприниматель. - Сейчас мы не представляем семью другой. Наши дети их приняли. И это такое счастье! Единственный путь к бессмертию – это дети!"

Кроме того, бизнесмены вспомнили 90-е, когда оба начинали свои бизнесы. Айдын Рахимбаев рассказал, как однажды был на грани перехода из легального дела в криминал, но переход этот не осуществил.

YouTube-интервью будет доступно на канале Игоря Рыбакова вечером 3 сентября.

В ходе беседы Айдын Рахимбаев - казахстанский предприниматель и филантроп, возглавляет строительную компанию BI Group, входит в пятерку самых влиятельных предпринимателей страны (личное состояние предпринимателя Forbes оценивает в $610 млн) рассказал про свой первый заработок разгружая вагоны, как он "прокручивал стипендию" будучи старостой группы, про свои самые жесткие кризисы, как "братки вывозили в степь со стволами", в каких случаях можно брать кредиты и как он сам брал займ на цветной телевизор, про то, что ни один ралли "Дакар" за 30 лет не прошел без гибели, а также про строительство школ в Казахстане.

Напомним, Игорь Рыбаков прилетал в Казахстан летом 2021 года по приглашению Маргулана Сейсембаева. В Алматы он посетил строящийся завод каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ, встретился с бизнес-сообществом "Эквиум Казахстан", с казахстанскими предпринимателями, среди которых были: Тимур Турлов, Айдын Рахимбаев и Александр Белович. Вместе с Рыбаковым в Казахстан приезжали мастера RYBAKOV Х10 АCADEMY.

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