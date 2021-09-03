Жительницу Алматы случайно подожгли во время сеанса массажа

Она обратилась в полицию и намерена довести дело до суда.

Алматинка получила сильнейшие ожоги, отправившись на обычный сеанс массажа. Произошло это в частном медицинском центре, сообщает zakon.kz.

Доверившись рекламе, Магзума Казбекова обожглась на всю жизнь. Женщина отправилась на точечный массаж в частный центр красоты и эстетики, рассказывает КТК.

Когда специалист поставил банки, что-то явно пошло не так: он случайно разлил спирт, и пациентка буквально загорелась.

Произошло в доли секунды. Я лежу, думаю: "Хамит, а что там должно так гореть?" И я чувствую, что он потерянный стоит. И подо мной лежала одноразовая синтетическая простыня, и он, раз, ею на меня... Оказывается, этот спирт или эфир, не знаю, чем они делают, вот это все стало гореть на мне. Он пролился, что ли, на меня. И он пытается его потушить. Я говорю: "Полотенце! Полотенце!" - рассказала Магзума Казбекова.

Частники называют себя не косметологической клиникой, а медицинским центром. Но в этой ситуации сотрудники почему-то растерялись и не смогли оказать квалифицированную помощь. В результате пациентка получила ожоги второй степени.

По словам женщины, она не планировала посещать сеанс. Но поддалась на уговоры операторов, звонивших и предлагавших услуги иглотерапии, массажа и лифтинга тела. А в подарок обещали магнитно-резонансную томографию. Тогда пациентка купила абонемент на несколько процедур в кредит. Общая сумма – почти 300 тысяч.

Я не знаю, как я на это попалась. Просто они очень вежливо, очень красиво преподносят. Потом думаешь, старается человек, как-то неудобно отказать. Вот это долбаное казахское "уят болады" сыграло со мной злую шутку, - поделилась женщина.

По словам пострадавшей, представители медцентра предложили переоформить кредит на массажиста и уладить конфликт.

Юрист Алмас Кунгейбаев назвал случившееся преступной халатностью.

Рабочее место массажиста не оборудовано. Средства пожаротушения, если он работает с открытым огнем, даже в должностных инструкциях одним из пунктов обязанностей массажиста является знание противопожарной безопасности. Договор является кабальным для клиента. Услугодатель имеет все права, услугополучатель за свои деньги не имеет никаких прав, - сказал он.

Сейчас женщина на больничном. Представители центра готовы загладить вину и обсудить сумму компенсации.

Но пациентка обратилась в полицию и намерена довести дело до суда.

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