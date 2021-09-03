Куда обращаться, если заразился коронавирусом

Если вы подозреваете у себя коронавирус, к вам домой приедет мобильная группа.

О том, что делать и куда обращаться, если результат ПЦР-теста говорит, что человек заразился коронавирусом, рассказывает zakon.kz.

Симптомы коронавируса

Симптомы заболевания коронавирусом похожи на симптомы гриппа: высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, снижение или отсутствие обоняния, боли в мышцах, суставах, тошнота, рвота, диарея.

Что делать, если у вас есть симптомы коронавируса

Если у вас есть симптомы ОРВИ, не стоит сразу идти в поликлинику. Нужно позвонить в колл-центр или участковому врачу, который может проконсультировать по видео- или аудиозвонку и назначить терапию по показаниям.

Если вы подозреваете у себя коронавирус, к вам домой приедет мобильная группа, которая осмотрит вас, проведет пульсоксиметрию и сделает ПЦР-тест. Также врачи оценят состояние ваших домочадцев, нуждающихся в консультации (с факторами риска, имеющими хронические заболевания и высокий риск развития пневмонии, лиц пожилого возраста, беременных женщин, женщин в послеродовом периоде (42 суток) и детей, которые находятся в ближайшем окружении.

Затем мобильная бригада передаст полную информацию о вашем состоянии участковому врачу, который выпишет по показаниям лекарства согласно перечню бесплатных лекарственных препаратов. Препараты вам доставит домой медицинская сестра.

Если у вас температура выше 38 градусов, выраженная слабость, одышка, сухой кашель, то надо позвонить в скорую помощь по номеру "103". Врачи вас осмотрят и, если требуется госпитализация, увезут в инфекционную больницу.

Но если вы все же пришли в поликлинику с симптомами ОРВИ и гриппа, нужно подойти в фильтр-кабинет через отдельный вход. Вас осмотрит врач, проведет пульсоксиметрию и сделает ПЦР-тест. Если врач заподозрит у вас коронавирус, и, кроме того, будут показания для госпитализации, вас расположат в изоляторе до приезда скорой помощи, которая отвезет вас в инфекционный стационар.

Что делать, если у вас нет показаний для госпитализации

Если вы заразились, нужно поддерживать режим самоизоляции минимум 14 дней: не выходить на улицу, не принимать гостей, находиться в отдельной комнате, посещать туалет, когда рядом нет других членов семьи, носить маску, менять ее три раза в день, часто мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством.

Посуда, из которой вы едите, должна быть индивидуальной и обработана после еды средством бытовой химии, содержащим хлор, лучше мыть ее в посудомоечной машине при температуре 90 градусов.

Желательно принимать пищу в изолированной комнате.

Обрабатывайте средствами все поверхности, к которым вы прикасались. Это касается столов, водопроводных кранов, ручек дверей, клавиатуры компьютера, пультов и других предметов. При возможности носите и меняйте одноразовые перчатки.

Старайтесь не прикасаться к лицу. При необходимости высморкаться, делайте это в одноразовый носовой платок, который нужно убрать в полиэтиленовый пакет и не смешивать с другим мусором. Проветривайте помещения. Ежедневно очищайте и дезинфицируйте поверхности в вашей комнате.

При легком течении коронавируса никакие специальные меры не применяются. Не нужно пить разнообразные иммуностимуляторы.

Не употребляйте алкоголь. Он обладает способностью подавлять иммунитет и может способствовать развитию осложнений.

Врач по телефону проконтролирует ваше состояние. Если у вас высокая температура (более 38 градусов), рекомендуется принимать парацетамол 500 мг не более 3-4 раз в день. Не принимайте другие жаропонижающие средства без назначения врача. Старайтесь пить больше жидкости.

Кроме того, вы можете пользоваться средствами для лечения насморка (капли в нос), также использовать любые средства от боли в горле.

Не рекомендуется использовать паровые ингаляторы, если с вами проживают другие лица. Это может повысить для них риск заражения.

Если кто-то из членов семьи заразится от вас, позвоните вашему участковому врачу и сообщите об этом.

Необходимо ежедневно отмечать показатели о своем самочувствии в чек-листе. Если ведется четкий мониторинг симптомов, то заболевание легче контролировать и изменять лечение.

При ухудшении симптомов сообщите об этом врачу, предоставьте ваш чек-лист, чтобы он быстро принял решение о дальнейшей тактике лечения. Она зависит от наличия факторов риска (возраст, наличие сопутствующих заболеваний: диабет, гипертония, болезни сердца, легких, ожирение и др.) и динамики развития заболевания.

Кто считается контактным

Врачи делят контактных на близких и потенциальных.

Близкие контакты - это люди, которые находились с больным на расстоянии меньше полутора метров в течение более 15 минут. Потенциальные контакты - те, кто находился с больным в одном помещении более 15 минут.

Близких контактных обязательно тестируют и отправляют на 14-дневный карантин. Потенциальные контактные могут свободно передвигаться, но при этом должны отслеживать состояние здоровья.

Какие правила должны соблюдать члены семьи, если дома есть зараженный

Врачи рекомендуют заходить в комнату заболевшего только одному здоровому человеку, не страдающему хроническими заболеваниями. Ему следует быть в плотно прилегающей медицинской маске, которая закрывает рот и нос. Если маска становится мокрой или грязной, ее немедленно нужно заменить на новую. Снимать маску нужно по правилам, не трогая переднюю часть. Ухаживающий за больным человек должен носить одноразовые перчатки.

Все грязное белье заболевшего на карантине нужно держать в отведенном для этого пакете в его комнате. Стирать вещи можно обычным моющим средством.

Если дома есть зараженные, члены семьи тоже отправляются на карантин. Они должны не менее двух раз в день измерять температуру, часто проветривать помещение, каждый день проводить влажную уборку, мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Каждому члену семьи следует использовать отдельную посуду и средства личной гигиены.

Во время карантина дом нельзя посещать посторонним людям.

При появлении температуры или признаков недомогания у любого члена семьи необходимо незамедлительно обратиться в колл-центр по КВИ или вызвать скорую помощь, уведомив о карантине и указав причину обращения.

Кто может сдать ПЦР-тест бесплатно

ПЦР-тест бесплатно можно сдать в рамках ГОБМП и ФСМС по "эпидемиологическим показаниям" и "с профилактической целью".

Тестирование на COVID-19 методом ПЦР проводится по направлению медицинских организаций или территориального подразделения Департамента Комитета санэпидконтроля.

Тестированию методом ПЦР по эпидемиологическим показаниям подлежат:

- люди, госпитализированные в инфекционный стационар с COVID-19;

- больные с ОРВИ и пневмонией;

- близкий контактный при отсутствии справки о вакцинации против коронавируса;

- медработники с респираторными симптомами и другими признаками, схожими с COVID-19.

Тестированию методом ПЦР с профилактической целью подлежат:

- граждане, въезжающие в Казахстан на железнодорожном, морском, речном транспорте и автопереходах;

- люди, прибывающие из-за рубежа авиарейсами, согласно постановлению главного государственного санитарного врача Казахстана;

- призывники на сборных пунктах и молодое пополнение по прибытии в воинские части при условии, что у них нет паспорта вакцинации;

- демобилизованные после срочной воинской службы перед выбытием из воинских частей при отсутствии паспорта вакцинации;

- пациенты при плановой госпитализации в стационар, если у них нет справки о вакцинации;

- пациенты при экстренной госпитализации, если у них нет паспорта вакцинации;

- люди, которых госпитализировали в больницу по уходу за больным ребенком, если у них нет паспорта вакцинации;

- беременные перед госпитализацией;

- пациенты, находящиеся на гемодиализе, один раз в месяц при отсутствии паспорта вакцинации;

- подследственные, обвиняемые, осужденные при отсутствии у них паспорта вакцинации;

- сотрудники и лица, вновь поступающие в медико-социальные учреждения при оформлении и в последующем ежемесячно, если у них нет паспорта вакцинации;

- медицинские работники, у которых нет паспорта вакцинации, в случае отсутствия на рабочем месте в течение пяти и более дней в связи с отпуском, командировкой, болезнью и по другим причинам;

- по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению главного государственного санитарного врача соответствующей территории;

- студенты медицинских вузов и колледжей перед началом практики в медицинских организациях при отсутствии паспорта вакцинации.

Граждане, не вошедшие в указанные категории, тестирование проходят на платной основе.

Вакцины от коронавируса

Вакцина не лечит болезнь, а предотвращает ее развитие. В настоящее время лекарственных препаратов, которые зарегистрированы для лечения коронавирусной инфекции, нет.

От коронавируса существуют вакцины разного производства. Сейчас граждане могут выбрать одну из них. Это QazVac, Sputnik V, CoronaVac, Hayat-Vax, Vero Cell (Sinopharm).

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