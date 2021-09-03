Мажилисмен раскритиковал предложение Минфина об отмене моратория на проверки бизнеса

Парламентарий выступил за сохранение моратория на проверки субъектов малого бизнеса.

Депутат Мажилиса Парламента РК Канат Нуров выступил против предложения министра финансов РК Ерулана Жамаубаева об отмене моратория на проверки малого бизнеса, сообщает zakon.kz.

2 cентября на заседании правительства РК министр финансов Ерулан Жамаубаев попросил рассмотреть вопрос отмены моратория на проверки микро- и малого бизнеса. Глава государства Касым-Жомарт Токаев ввел этот запрет в декабре 2019 года, сроком до 1 января 2023 года. По мнению министра финансов, предлагаемые меры позволят обеспечить увеличение доходов государственного бюджета.

Читайте также: Минфин предлагает отменить мораторий на проверки бизнеса

Мажилисмен на своей странице в Facebook выразил мнение, что в проверках малого бизнеса нет ничего существенного для госбюджета, даже если проверяющие органы что-то найдут, и посчитал инициативу главы Минфина неуместной.

Я бы обратил внимание на огрехи в бюджетировании и финансировании государственных средств. Слишком все медленно. гос- и квазигоссектор не успевают проводить тендера. Хорошие подрядчики не хотят в такие сжатые сроки участвовать в госзакупках. А тендера поздно отменять, проводят среди плохих по самой низкой цене, а потом всех сажаем, переделываем и платим дважды, - отметил в своем посте Нуров.

По мнению депутата, необходимо совершенствовать не только бюджетный кодекс, но и госзакупки в части децентрализации операций.

Я категорически против отмены моратория на проверки малого бизнеса, недавно введенного действующим президентом, в условиях пандемии тем более. Это плохой сигнал рынку и государству, не только экономический, но и политический. Из-за несвоевременных закупок и платежей госсектора и квазигоссектора вся экономика страдает, взаимные неплатежи и т.д. и т.п. Погашение договорных финансовых обязательств должно автоматически отражаться в кассовом бюджете государства на следующий год, а финансирование такого погашения не должно прерываться из-за окончания календарного года, - пояснил депутат.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!