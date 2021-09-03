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В одном из районов Алматы ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды

Фото: Zakon.kz 3 сентября 2021, 10:27

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в местной котельной.

В Алатауском районе Алматы ряд зданий на пять дней отключат от горячей воды, передает zakon.kz.

С 6 по 10 сентября горячая вода не будет поступать в жилые дома и иные здания, расположенные в микрорайоне "Саялы-2", - сообщили в ТОО "Алматинские тепловые сети".

Ограничения вводятся из-за проведения ремонтных работ в местной котельной.

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