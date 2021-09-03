Названы цели "Талибана" в Афганистане

Ученые названы главные цели движения "Талибан" в Афганистане.

Главной целью лидеров радикального движения "Талибан" (организация, запрещенная на территории Казахстана и других стран) после захвата власти в Афганистане является получение официального признания на международной арене, передает zakon.kz.

Такое мнение высказал в беседе с "Лентой.ру" доцент кафедры международных отношений на постсоветском пространстве Санкт-Петербургского государственного университета Руслан Шамгунов.

Понятно, что ближайшая цель - получить мировое признание и снять с себя ярлык "террористической организации", - заявил ученый.

Шамгунов предположил, что талибы не будут покушаться на территориальную целостность соседних государств, но не будут возражать, если их жители станут "правоверными мусульманами".

Профессор Лондонского университета Birkbeck Роберт Сингх тоже разделяет мнение ученого. Среди основных задач "Талибана" он назвал привлечение иностранных инвестиций и восстановление международной торговли.

Рано или поздно истинное лицо талибов снова проявится, и они продолжат грабить, убивать и выстраивать свои радикальные порядки, - заверил Сингх.

Кроме того, эксперт клуба "Валдай", директор и ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО МИД России Иван Сафранчук считает, что талибы непременно попытаются установить в Афганистане такой же режим, который был при них в 1990-х. Он допустил, что боевики немного смягчат свою политику, однако это не сыграет сильной роли.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!