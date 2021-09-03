Богдан Джепка: Сбили с ног, сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай

История жизни человека с особыми потребностями может кого-то заставит задуматься, у кого-то вызовет улыбку, но она точно не давит на жалость..

"Сейчас отношение к нам, людям с инвалидностью, меняется в лучшую сторону, я это по себе вижу. Еще каких-то пять лет назад мы с женой гуляли по городу: я на кресле, она шла рядом, и я ловил на себе сочувствующие взгляды прохожих. Они смотрели на нас одновременно с жалостью к моей супруге и с укором - на меня, мол, привязал к себе несчастную женщину", - вспоминает Богдан Джепка в беседе с журналистом zakon.kz.

Богдан Джепка родился в Украине, после смерти отца они с мамой переехали в Казахстан - в город Целиноград (ныне Нур-Султан).

В 1998 году 19-летний Богдан сорвался с высоты пятого этажа, упав на груду кирпичей. Серьезный перелом позвоночника и разрыв спинного мозга навсегда приковали его к инвалидному креслу. Кроме того, Богдан получил перелом основания черепа и амнезию - он даже не помнил своего имени.

Благодаря друзьям, с которыми наш герой дружил еще со школы, к нему стали постепенно возвращаться память и желание жить. Хотя с самого начала медики обрекали его на жалкое существование.

После операции на позвоночник добавилась еще одна проблема: у Богдана начался остеомиелит - гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости и костном мозге, а также в окружающих их мягких тканях. Это спровоцировало массу неприятных последствий: температура под 40, резкая потеря в весе, тело начало в прямом смысле гнить изнутри, человек медленно уходил. И так продолжалось несколько месяцев, Богдан стремительно превращался в "растение".

Из-за необходимости в постоянном наблюдении врачей Богдану пришлось перебраться жить в Алматы.

Сколько раз я хотел махнуть на все рукой и сдаться. Но я представлял себе, что кому-то тяжелее, чем мне сейчас, и снова искал мотивацию жить. И лучшей мотивацией стали для меня жена и дочь.

В общей сложности на счету у мужчины 135 операций. Последнюю ему делали уже без наркоза - сердце могло не выдержать очередную нагрузку.

Лежу на операционном столе, а мне хирург говорит: "Ты хоть лежи спокойно!" А я ему в ответ: "Может, вам помочь?" (смеется).

Случайное знакомство в кафе и любовь с первого взгляда - так Богдан познакомился со своей будущей женой Катей уже после травмы. С этого вечера пара начала встречаться, а потом молодые люди поженились. Вместе они воспитывают дочь, которой уже 18 лет.

До несчастного случая Богдан занимался армрестлингом, теперь список его увлечений пополнился ножевым боем и участием в полумарафонах. В планах - попробовать себя в бодибилдинге.

По его словам, в Казахстане еще не было бодибилдеров-колясочников.

Я хочу попробовать свои силы в этом виде спорта, без анаболиков. А там как пойдет. Даже если я не займу никаких мест, то мне будет полезно это для здоровья, вес сброшу, в целом самочувствие поправлю, - поясняет Богдан.

Богдан мечтает добиться появления в Алматы реабилитационного центра - не только для людей с ограниченными возможностями, а для всех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, где можно было бы собираться людям с похожими проблемами.

В 2018 году Богдан прошел курсы SMM для людей с ограниченными возможностями. А уже через год устроился на должность помощника акима Турксибского района города.

Как вспоминает сам Богдан, его взяли на работу из-за активной жизненной позиции: он давно ведет страницы в соцсетях, где поднимает вопросы доступности общественных мест города для маломобильных людей - это не только люди с ограниченными возможностями, но и пенсионеры, и родители с детскими колясками.

Благодаря упорству Богдана и его команды в мегаполисе появляются пандусы, подъемники, специальные санузлы и другие элементы инфраструктуры.

"Будь сильным, слабым всегда не везет!" - это был мой девиз с того момента, когда я сломался, он придавал мне сил. Вообще же у меня за годы набралась целая коллекция жизнеутверждающих фраз. Все у нас в голове. Я уверен, сейчас даже нет проблем с трудоустройством для людей с инвалидностью, если у человека есть желание двигаться, а не ныть, что все плохо и все вокруг плохие.

Богдан призывает людей с физическими недостатками выходить на улицы, не стесняться и не считать себя прокаженными. При этом он уверен: людей с инвалидностью сторонятся только взрослые, а дети, особенно маленькие, колясочников любят.

Потому что мы с ними становимся наравне, они же тоже на колясках ездят. Кто постарше, тоже смотрят и улыбаются, они же не забыли, что когда-то тоже в коляске ездили. Случай был в бассейне недавно, ко мне подошел мальчик и спросил: "Ты болеешь, потому что не занимался плаванием?". Я в шутку ответил: "Да, на плаванье не ходил и вот результат". В итоге пацан с удовольствием стал посещать занятия, а то до нашего с ним разговора ни в какую не хотел.

Богдан говорит, что самая главная его цель - показать другим людям с инвалидностью, что жизнь продолжается.

"Сбили с ног, сражайся на коленях, идти не можешь - лежа наступай!" - еще один жизненный девиз Богдана Джепки.

Анастасия Беньяминова

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