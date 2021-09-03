В Казахстане будут регистрировать вакцины и лекарства от COVID-19, разрешенные в США и Европе

Временное регистрационное удостоверение выдается на срок до 8-ми месяцев.

Минздрав подготовил изменения изменения и дополнения в Правила временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19, сообщает zakon.kz.

В частности, в названии правил появилось дополнение: Правила временной государственной регистрации вакцин против коронавируса COVID-19 и получения разрешения на медицинское применение лекарственных средств для лечения COVID-19, допущенных к экстренному использованию в США и Европейском Союзе.

Временная государственная регистрация вакцин против коронавируса COVID-19 и разрешение на медицинское применение лекарственных средств для лечения COVID-19, допущенных к экстренному использованию в США и Европейском Союзе осуществляется при условии:

наличия рекомендаций Всемирной организации здравоохранения о новых методах профилактики и лечения COVID-19;

принятия мер оперативного реагирования, направленных на предотвращение распространения COVID-19 и устранение негативных последствий.

Как отмечается, временное регистрационное удостоверение выдается на срок до 8-ми месяцев.

Государственный орган вправе принять решение о приостановке или отмене действия временного регистрационного удостоверения в случаях:

выявления или получения данных о возникновении нежелательных реакций в ходе медицинского применения вакцины; выявления или получения данных о неблагоприятном соотношении "польза-риск" вакцины.

Также в правилах появилась новая глава "Порядок получения разрешения на медицинское применение лекарственных средств для лечения COVID-19, допущенных к экстренному использованию в США и Европейском Союзе".

Для получения такого разрешения необходимо предоставить в уполномоченный орган в области здравоохранения, в компетенцию которой входят вопросы оценки технологий здравоохранения следующие документы:

заявление по форме;

мотивированное обоснование (в произвольной форме) о том, что польза для здоровья населения от немедленной доступности лекарственных средств для экстренного использования перевешивает риски, обусловленные отсутствием полных сведений об их влиянии на здоровье населения, включая объективные и поддающиеся количественной оценке медицинские или эпидемиологические сведения, основные терапевтические преимущества, ведущие к значимому улучшению эффективности или клинической безопасности (например, влияние на начало или продолжительность состояния, снижение заболеваемости или смертности) в сравнении с существующими методами клинической практики;

инструкцию по медицинскому применению лекарственного средства для экстренного использования на государственном и русском языках;

декларацию, содержащую обязательство заявителя о немедленном уведомлении уполномоченного органа о любых нежелательных реакциях, возникших при применении лекарственных средств для экстренного использования и предпринятых мерах.

Основанием для отказа в выдаче разрешения на медицинское применение лекарственных средств для экстренного использования является:

отсутствие научной обоснованности медицинского применения лекарственных средств для экстренного использования; получения или выявления сведений, связанных с достоверностью представленных данных о лекарственных средствах для экстренного использования, а также данных, влияющих на безопасность в ходе медицинского применения лекарственных средств для экстренного использования; неприемлемость медицинского применения лекарственных средств для экстренного использования с этической точки зрения; непредоставление полного пакета документов.

Полный текст документа можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 16 сентября.

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