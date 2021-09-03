Кто из знаков зодиака возглавляет рейтинг самых недоверчивых в любви

В период пандемии коронавируса, по наблюдениям психологов, чувство ревности у некоторых сильно обострилось.

Эксперты в области психологии и отношений рассказали, какие знаки зодиака самые недоверчивые, сообщает zakon.kz.

Среди влюбленных был проведен опрос, который и раскрыл все карты.

Респондентов просили признаться, пытались ли они когда-нибудь прочитать переписку своего избранника или найти на него компромат в социальных сетях.

По данным портала "Люблюlife", эксперимент показал, что чаще всего следить за партнерами пытались Львы.

75% опрошенных признались, что привыкли контролировать свою вторую половинку, поэтому регулярно проверяют ее почту и переписки в разных мессенджерах.

На втором месте в списке ревнивых шпионов - Раки.

71% опрошенных представителей этого знака не скрывают, что всегда стараются выяснить причины охлаждения отношений и используют для этого любые способы.

На третьей строчке - Рыбы.

69% не смогут спокойно уснуть, не узнав, что их избранник прячет. Они обладают превосходной интуицией, поэтому всегда чувствуют, если партнер начал им изменять.

Пятерку лидеров замыкают Близнецы (66%) и Скорпион (62%).

Меньше всего в слежке за возлюбленным нуждаются Стрельцы (19%), Девы (15%) и Водолеи (11%). Они весьма уверены в себе.

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