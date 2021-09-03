Испанцы рискуют не попасть на чемпионат мира по футболу

Испанцы - чемпионы мира 2010 года, трехкратные победители европейского первенства не проигрывали в групповых раундах 28 лет.

Сборная Испании в гостях проиграла команде Швеции в рамках отборочного этапа к мундиалю 2022 года, передает zakon.kz.

Эту историческую победу шведам со счетом 2:1 принесли голы, забитые Александром Исаком и Виктором Классоном. У гостей отличился Карлос Солера, - сообщает uefa.com.

Испанцы - чемпионы мира 2010 года, трехкратные победители европейского первенства - не проигрывали в групповых раундах 28 лет. Последний раз испанцев обыгрывали представители Скандинавии, в 1993 году датчане были сильнее испанцев 1:0.

Это поражение немного затруднило шансы испанской дружины на поездку в Катар, где намечается чемпионат мира в будущем году. В турнирной таблице они опустились на 2-е место, пропустив вперед шведов, у которых еще игра в запасе.

Группа В

Грузия - Косово - 0:1

Группа С

Италия - Болгария - 1:1Литва - Северная Ирландия - 1:4

Группа Е

Чехия - Беларусь - 1:0Эстония - Бельгия - 2:5

Группа I

Андора - Сан-Марино - 2:0Венгрия - Англия - 0:4Польша - Албания - 4:1

Группа J

Исландия - Румыния - 0:2Лихтенштейн - Германия - 0:2Македония - Армения - 0:0

Куандык Шынасимов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!