Пять устаревших вещей, которые испортят любой интерьер

Названы пять устаревших вещей, которые стоит выбросить из дома.

Многие предметы могут испортить облик любой квартиры, даже если в ней совсем недавно был сделан ремонт. Специалисты рассказали, какие вещи лучше выбросить, чтобы не обезобразить интерьер, передает zakon.kz.

Советская хлебницаВ некоторых, даже самых современных квартирах, можно найти этот громоздкий кухонный инвентарь. Кроме того, что выглядит она достаточно старомодно, и занимает много места, как правило, среднестатистическая семья не покупает и не хранит одновременно столько хлеба, сколько может в себя вместить хлебница, сообщает Profile.ru.

Старые табуреткиДаже если старые табуретки кажутся очень крепкими, лучше потратить небольшое количество денег и купить новую мебель. При этом в магазинах есть выбор – можно приобрести хорошую современную деревянную табуретку – например, из березы с базовым покрытием, которое в любой момент можно изменить перекрасив, на свое усмотрение.

Диван + креслоМожно заметить, что в мебельных магазинах сегодня уже, как правило, отсутствуют комплекты, которые состоят из дивана и кресел для гостиной. На самом деле, это вполне рационально: кресло (особенно второе) используется редко или не используется вообще.

Тумба под телевизорВ маленькой гостиной массивная тумба под телевизор занимает довольно много места. Однако это не единственный ее минус. Она весьма нефункциональна, так как при наличии различных полочек, ниш и углублений без створок, она собирает пыль в больших количествах. По этой причине лучше выбрать кронштейн для телевизора.

ТрельяжТрельяж в спальне перегружает и портит интерьер. Этот предмет лучше выбросить и заменить на более компактную и современную конструкцию.

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