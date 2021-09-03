Сотрудницу акимата жестоко убили в Риддере

Подозреваемого задержали.

В Риддере жестоко убили мать троих детей, сообщает zakon.kz.

26 августа жителей города взбудоражила новость о безвестном исчезновении работницы городского акимата, которая рано утром вышла из дома на работу, но так туда и не дошла. Ее сотовый телефон молчал, а дома ждали три малолетних ребенка возрастом от 8 до 11 лет.

Позже вечером при прочесывании лесного массива, неподалеку от одной из тропинок, по которой пропавшая обычно ходила на работу, чтобы "срезать" расстояние в пути, был обнаружен ее труп с признаками насильственной смерти, в виде удушения и множественных ножевых ранений. На место происшествия из областного центра незамедлительно прибыло руководство Департамента полиции, прокуратуры, а также сотрудники криминальной полиции, - сообщили в ДП ВКО.

Спустя несколько дней был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний мужчина. По его показаниям, на преступление его подтолкнула жажда наживы, когда он, следуя по лесопосадке, увидел на прохожей женщине серебряные украшения и сумочку, которую она держала в руках.

На протяжении всех этих 6 дней следственно-оперативные мероприятия проводились в круглосуточном режиме. Сейчас подозреваемый взят под стражу, его действия квалифицируются по статьям 99 и 192 УК РК, санкции которых предусматривают наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, - рассказал заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

В настоящее время оставшиеся без матери малолетние дети переданы на попечительство близким родственникам. Местными исполнительными органами оказывается необходимое содействие.

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