Вопросы переписи про живых детей и стены домов смутили казахстанцев

Перепись населения началась 1 сентября.

1 сентября в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. По данным на 3 сентября, 93504 респондентов уже прошли ее онлайн, сообщает zakon.kz.

Однако некоторые вопросы подверглись критике.

К примеру, один из вопросов звучит так - "Укажите материалы наружных стен жилых домов (жилых зданий)".

Стоит отметить, что касательно данного вопроса предусмотрено 11 различных вариантов ответов. Кроме того, часть вопросов направлена ​​на определение уровня обеспеченностью инфраструктурой. Ответы на них позволят комплексно проанализировать состояние жилищного фонда в каждом населенном пункте и в стране в целом, - отметили в Бюро национальной статистики.

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Один из других обсуждаемых вопросов - "Сколько детей вы родили живыми?". К тому же, на данный вопрос должны отвечать женщины с 15 лет.

Этот вопрос добавлен по рекомендации Конференции европейских статистиков для определения дополнительных показателей. Кроме того, по итогам опроса будет проведено уточнение показателя младенческой смертности. Здесь отображается демографическая картина страны в момент проведения фактической переписи, - уточнили в ведомстве.

Следующий вопрос, который привлек внимание респондетов касается доходов детей.

За несовершеннолетних могут заполнить их близкие, родители и опекуны. В данном вопросе есть вариант ответов "Другая материальная помощь от родных или близких (на иждивении)". Таким образом, разрабатываются обобщающие данные не только по одному респонденту, но и по показателям доходов семьи в целом, - заключили в Бюро.

Стоит отметить, что по итогам двух дней онлайн переписи лидирует Павлодарская область.

16075 жителей региона ответили на вопросы. На втором месте жители Нур-Султана - 15509. Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 1406 и 1230 человек соответственно.

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