Вопросы переписи про живых детей и стены домов смутили казахстанцев

Приложение zakon.kz
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Перепись населения началась 1 сентября.
1 сентября в Казахстане стартовала всеобщая национальная перепись населения. По данным на 3 сентября, 93504 респондентов уже прошли ее онлайн, сообщает zakon.kz.
Однако некоторые вопросы подверглись критике.
К примеру, один из вопросов звучит так - "Укажите материалы наружных стен жилых домов (жилых зданий)".
Стоит отметить, что касательно данного вопроса предусмотрено 11 различных вариантов ответов. Кроме того, часть вопросов направлена на определение уровня обеспеченностью инфраструктурой. Ответы на них позволят комплексно проанализировать состояние жилищного фонда в каждом населенном пункте и в стране в целом, - отметили в Бюро национальной статистики.
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В Казахстане стартовала всеобщая перепись населения
Один из других обсуждаемых вопросов - "Сколько детей вы родили живыми?". К тому же, на данный вопрос должны отвечать женщины с 15 лет.
Этот вопрос добавлен по рекомендации Конференции европейских статистиков для определения дополнительных показателей. Кроме того, по итогам опроса будет проведено уточнение показателя младенческой смертности. Здесь отображается демографическая картина страны в момент проведения фактической переписи, - уточнили в ведомстве.
Следующий вопрос, который привлек внимание респондетов касается доходов детей.
За несовершеннолетних могут заполнить их близкие, родители и опекуны. В данном вопросе есть вариант ответов "Другая материальная помощь от родных или близких (на иждивении)". Таким образом, разрабатываются обобщающие данные не только по одному респонденту, но и по показателям доходов семьи в целом, - заключили в Бюро.
Стоит отметить, что по итогам двух дней онлайн переписи лидирует Павлодарская область.
16075 жителей региона ответили на вопросы. На втором месте жители Нур-Султана - 15509. Наименьшее количество по данному показателю зарегистрировано в Мангистауской и Атырауской областях. В этих регионах перепись прошли 1406 и 1230 человек соответственно.
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