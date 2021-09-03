Нигматулин: Мажилисмены рассмотрят законопроект о борьбе с отмыванием преступных доходов

Также депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам.

Под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов, сообщает zakon.kz.

Палата рассмотрит ратификационный законопроект - Протокол по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря.

Протокол направлен на проведение эффективных и открытых процедур оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте планируемой деятельности с целью предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской среды и суши, содействия сохранению биоразнообразия Каспийского моря, рационального использования его природных ресурсов.

Принятие законопроекта позволит, в частности, проводить процедуры оценки воздействия на окружающую среду перед принятием решения по разрешению или проведению планируемой деятельности, которые могут вызвать значительное трансграничное воздействие, а также обеспечить эффективное участие общественности в процедуре оценки, начиная с ее начальной стадии.

Депутатам предстоит определить сроки подготовки заключений по новым законопроектам.

Среди поступивших в Мажилис – законодательные поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В этом ряду и пакет ратификационных законопроектов. Это Факультативный протокол к Конвенции о правах инвалидов, а также поправки в Соглашение Казахстана с Россией о создании на космодроме "Байконур" космического ракетного комплекса "Байтерек".

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