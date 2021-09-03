Несколько авто повредила бетономешалка, выехав на встречку в столице

В результате аварии пострадавших нет.

В Нур-Султане произошло ДТП с участием бетономешалки, сообщает zakon.kz.

2 сентября текущего года около 20:45 часов 55-летний водитель, управляя автомашиной марки "Shacman" (бетономешалка), следуя по шоссе Алаш со стороны ул.Жетиген в направлении ул.Валиханова, на мосту не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на бетонные блоки разделяющие потоки, после чего выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с тремя автомашинами - "Toyota Mark", "Toyota Avensis" и "Mercedes-Benz", - рассказали в ДП города.

В результате аварии пострадавших нет.

По данному факту в отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 ч. 1 КРКоАП.

Эта статья предусматривает штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

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