В Нур-Султане многие родители первоклашек стали отказываться от пробы Манту

Приложение zakon.kz
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Ежегодно в сентябре проводится ревакцинация первоклассников БЦЖ.
Многие родители столичных первоклассников стали отказываться от пробы Манту в страхе, что их детям сделают прививку от коронавируса, но пока вакцины для детей от коронавируса в Казахстане нет. Об этом напомнила заместитель главного государственного санитарного врача города Нур-Султан Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.
В эти дни первоклассники должны получить пробу Манту, но многие родители пишут отказ в страхе, что их детей под прикрытием Манту вакцинируют против коронавируса, - сказала Пралиева.
Также она добавила, что ежегодно в сентябре проводится ревакцинация первоклассников БЦЖ.
На сегодня во всех школах проводится подготовка, составляются списки, и эта кампания ежегодно проводится в полном объеме. По поводу того, что "вколят" вакцину против COVID-19: на сегодня в городе нет вакцины для детей, и поэтому вопрос отпадает, - заверила она.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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