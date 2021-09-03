Учеников эвакуировали из-за пожара в столичной школе

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Оцеплены близлежащие улицы.
В Нур-Султане учеников эвакуировали из-за пожара в школе, сообщает zakon.kz.
Сегодня в 09.10 на канал "102" поступил вызов о том, что в средней школе №54 по улице Иманбаева случился пожар, - сообщили в ДП города.
Силами полиции эвакуированы в безопасное место школьники, учителя, оцеплены близлежащие улицы. Жертв и пострадавших нет.
На месте задействована спецтехника, площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Пожар полностью ликвидирован. По предварительным данным, причиной является замыкание электропроводки. По данному факту проводится проверка, - сообщили в ведомстве.
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