Британский суд приговорил экстремиста к чтению Остин, Диккенса и Шекспира

Парень привлек внимание полиции в 2018 году.

В Великобритании суд приговорил 21-летнего Бена Джона к двум годам условно и чтению Джейн Остин, Уильяма Шекспира, Томаса Харди и Чарльза Диккенса. Ему грозило до 15 лет тюрьмы за хранение документов о превосходстве белой расы и инструкций по изготовлению взрывчатых веществ, передает zakon.kz.

The Guardian пишет, что бывший студент Лестерского университета, 21-летний Бен Джон, скачал почти 70 тыс. документов о "белом господстве", а также тексты, поддерживающие антисемитские взгляды и инструкции по изготовлению взрывчатых веществ.

Парень привлек внимание полиции в 2018 году, когда опубликовал письмо, где объявил, что является членом фашистского подпольного движения. Он яростно выступил против геев, мигрантов и либералов.

В 2019 году Джон скачал более 9 тыс. документов, связанных с терроризмом. Полиция заявила, что он стал одним из крайне правых активистов, планирующих совершать преступления по расистским или экстремистским мотивам.

Его арестовали в начале 2020 года за хранение материалов об изготовлении самодельного оружия и взрывчатых веществ. Согласно британским законам о борьбе с терроризмом, сбор информации, которая может быть использована для совершения теракта, карается тюремным заключением на срок до 15 лет.

11 августа присяжные признали Бена Джона виновным. Однако судья Тимоти Спенсер вынес необычный приговор. Бен Джон получил два года условного срока с двухлетней отсрочкой. В дополнение он получил пятилетний ордер на предотвращение тяжких преступлений. Это значит, что полиция будет следить за активностью британца в интернете.

Во время вынесения приговора судья назвал действия бывшего студента "актом подростковой глупости" и заявил, что поскольку Джон очень одинок и у него нет настоящих друзей, он "очень восприимчив" к вербовке. Судья заставил его пообещать больше не читать материалы правого толка.

Вы читали Диккенса? Остин? Начните с "Гордости и предубеждения" и "Повести о двух городах" Диккенса. "Двенадцатая ночь" Шекспира. Подумайте о Харди. Подумайте о Троллопе. 4 января вы расскажете мне, что прочитали, и я вас протестирую, - сказал судья Тимоти Спенсер.

Также он добавил, что Бен Джон умный, "ни в коем случае не безнадежный человек и способен вести нормальную жизнь".

BBC пишет, что правозащитная общественная организация Hope Not Hate ("Надежда, а не ненависть"), которая борется с проявлениями расизма и ксенофобии, назвала наказание для Джона неадекватным.

Это опасный посыл, учитывая, что террористическая угроза со стороны крайне правых сейчас растет быстрее всего. Такого рода мягкие приговоры поощряют других молодых людей к поиску и распространению экстремистских материалов, потому что они не боятся последствий своих действий, - сказал глава организации Ник Лоулс.

В британской Генпрокуратуре заявили, что приговор обжаловали. Решение будет принято в течение 28 дней.

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