Бордюры вдоль рельсов - ремонт по улице Толе би озадачил алматинцев

В акимате города прокомментировали нестандартное решение.

В Алматы по улице Толе би идет установка бордюров вдоль рельсов, сообщает zakon.kz.

Подобным решением озадачены жители города.

В Управлении городской мобильности акимата города уточнили, что бордюры обеспечат безопасность дорожного движения.

Бордюры вдоль рельсов устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения, его упорядочивания и предотвращения возможности резких маневров и перестроений через участок с рельсами, а также для предотвращения возможности выезда на встречную полосу. На отрезке улицы Толе би, где происходит установка бордюров, зафиксировано большое количество ДТП, - уточнили в ведомстве.

Фото: facebook.com/sadykov.ms

Каждое ДТП - это травмы и в крайнем случае смерти участников дорожного движения.

Кроме этого, большое количество ДТП является одной из причин заторов и снижения пропускной способности улицы. Чем меньше ДТП - тем меньше задержек в пути, - заявили в пресс-службе.

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