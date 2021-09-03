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Какие товары подлежат маркировке в Казахстане

Фото: zakon.kz 3 сентября 2021, 12:16

Так, обязательная маркировка обуви вводится с 1 ноября 2021 года.

Постановлением Правительства РК от 31 августа 2021 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает zakon.kz.

Теперь подлежат обязательной маркировке:

  • прочие сигареты, содержащие табак;
  • промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака;
  • прочие табачные экстракты и эссенции;
  • сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику;
  • прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей;
  • сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак;
  • табак для кальяна, табак и его заменители единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;
  • прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г;
  • прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°c;
  • водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;
  • прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы;
  • обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи;
  • обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов;
  • обувь прочая.

Как отмечается, обязательная маркировка в отношении обувных товаров, ввезенных в Казахстан или произведенных на территории Республики Казахстан, вводится с 1 ноября 2021 года.

Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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