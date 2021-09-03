Какие товары подлежат маркировке в Казахстане

Так, обязательная маркировка обуви вводится с 1 ноября 2021 года.

Постановлением Правительства РК от 31 августа 2021 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, сообщает zakon.kz.

Теперь подлежат обязательной маркировке:

прочие сигареты, содержащие табак;

промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака;

прочие табачные экстракты и эссенции;

сигареты, содержащие табак, сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей, содержащие гвоздику;

прочие сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы и сигареты из табака или его заменителей;

сигареты, сигары с обрезанными концами и сигариллы, содержащие табак;

табак для кальяна, табак и его заменители единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза;

прочий курительный табак, содержащий или не содержащий заменители табака в любой пропорции, в первичных упаковках нетто-массой не более 500 г;

прочие химические продукты или препараты, состоящие преимущественно из органических соединений, в другом месте не поименованные или не включенные, жидкие при температуре 20°c;

водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы, верх которой не крепится к подошве и не соединяется с ней ни ниточным, ни шпилечным, ни гвоздевым, ни винтовым, ни заклепочным, ни каким-либо другим аналогичным способом;

прочая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы;

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из натуральной кожи;

обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и верхом из текстильных материалов;

обувь прочая.

Как отмечается, обязательная маркировка в отношении обувных товаров, ввезенных в Казахстан или произведенных на территории Республики Казахстан, вводится с 1 ноября 2021 года.

Постановление вводится в действие по истечении 60 календарных дней со дня его первого официального опубликования.

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