С 9 сентября Казахстан возобновляет авиарейсы с Венгрией

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

Казахстан возобновляет регулярные авиарейсы с Венгрией, сообщает zakon.kz.

С 9 сентября венгерский лоукост перевозчик Wizz Air планирует возобновить регулярные рейсы между городами Будапешт и Нур-Султан с частотой один рейс в неделю (четверг) на воздушном судне типа А320, - сообщают в Комитете гражданской авиации.

Дальнейшее увеличение рейсов в Венгрию будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующих решений Межведомственной комиссии.

Как отметили в КГА, рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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