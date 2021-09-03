Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Второй игровой день US OPEN-2021 огорчил казахстанских болельщиков

Фото: ktf.kz 3 сентября 2021, 12:19

Матчи закончились поражением наших представителей.

В четырех матчах соревновательного дня выступили казахстанские теннисисты, передает zakon.kz.

Все они закончились поражением наших представителей. Вслед за Александром Бубликом сложили свои ракетки Ярослава Шведова и Анна Данилина. Казахстанская пара не смогла одолеть дуэт Алекса Гуарачи (Чили)/Дизайр Кравчук (США) – 3:6, 4:6, сообщает usopen.com.

В свою очередь Юлия Путинцева в паре с россиянкой Анной Калинской всухую проиграли первым сеяным турнира Кси (Тайпей)/Мертенс (Бельгия) – 0:6, 0:6. И напоследок, Галина Воскобоева с Александрой Саснович из Беларуси уступили российско-американскому тандему Кудерметова/Маттек-Сандс 4:6, 6:7.

Куандык Шынасилов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Эротическая география. Как занимаются сексом в разных странах
Косметические средства, которые не работают