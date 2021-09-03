Дети с 12 лет смогут сканировать статус в Ashyq

В новом учебном году все школьники, студенты колледжей и вузов вернулись к традиционному формату обучения.

Дети старше 12 лет также смогут сканировать свой статус в приложении Ashyq, сообщила заместитель главного санитарного врача Нур-Султана Жанна Пралиева, передает корреспондент zakon.kz.

По ее словам, дети старше 12 лет, в том числе студенты, которым нет 18 лет, допускаются на объекты образования с добровольной фиксации, с разрешения родителей или законных представителей через приложение Ashyq.

Это касается также таких объектов, как компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры и межобластные, междугородские туристические перевозки, - отметила она на брифинге в столичном акимате.

Напомним, в этом году все школьники, студенты колледжей и вузов вернулись к традиционному формату обучения.

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Кроме того, 2 сентября стало известно, что статус в Ashyq сделают мигающим. Как пояснила заместитель председателя Нацпалаты предпринимателей "Атамекен" Юлия Якупбаева, это делается для того, чтобы люди не могли пройти в заведения с помощью скринов экрана.

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Тамила Языкова, Нур-Султан

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