45 тысяч собак и кошек чипируют в Алматы

Микрочипы установят с целью профилактики проблемы бродячих животных.

В Алматы чипируют 45 000 домашних животных, сообщает zakon.kz.

По словам руководителя отдела ветеринарии Управления предпринимательства и инвестиций Алматы, наряду с чипированием будет проводиться ежегодная вакцинация собак и кошек против бешенства.

Айгерим Жаксылык уточнила, что микрочипы установят с целью профилактики проблемы бродячих животных.

Основными причинами их появления на улицах по-прежнему остаются отпускание на самовыгул, утеря и выбрасывание на улицу. Наличие чипа у найденного животного позволит вернуть его домой или привлечь хозяина к ответственности. Кроме того, все данные о домашних животных алматинцев внесут в Единую базу идентификации собак и кошек, - заявила спикер.

Кроме того, будет продолжена реализация госпрограммы стерилизации и кастрации домашних собак и кошек. До 2024 года в Алматы эту процедуру пройдут 28 000 животных.

Программа направлена на гуманное регулирование численности бездомных домашних питомцев. Программа стерилизации и кастрации будет проводиться 2 раза в год, в феврале и августе, - сообщила Жаксылык.

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