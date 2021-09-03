Девушку из Алматинской области разыскивают девятые сутки

Пропавшая на такси уехала из поселка Карабулак в Алматы.

17-летняя девушка из Алматинской области ушла из дома. Ее разыскивают девятые сутки, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, Сизикова Ирина, проживающая в поселке Карабулак, ушла из дома утром 25 августа.

Установлено, что девушка на такси доехала до Алматы в район барахолки. Приметы: рост 163 см., плотного телосложения, глаза голубые, волосы длинные пшеничного цвета, одета в синие джинсы, голубую куртку, серебристые босоножки, - уточнили в ДП.

Просьба ко всем, обладающим информацией в отношении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 705 770 03 38; 8 705 333 10 33; 8 701 375 92 91 или 102.

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