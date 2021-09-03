"Кредитный" мошенник обманул алматинцев на 5 млн тенге

Мужчина является жителем Мангыстауской области.

Мошенник обманул алматинцев на 5 млн тенге, сообщает zakon.kz.

По данным полиции Турксибского района, в отношении 23-летнего жителя Мангыстауской области расследуется уголовное дело по ст. 190 ч.1 УК РК "Мошенничество".

Злоумышленник действовал по отработанной схеме: входил в доверие к гражданам, убеждал их взять в кредит телефоны, самокаты и другую легко продаваемую технику, а расплачиваться должен был сам. После получения техники, сдавал ее в ломбард, получал деньги и скрывался в неизвестном направлении. А "добрые" люди оставались с невыплаченными кредитами. На данный момент следствием доказано пять преступных эпизодов, – рассказал начальник отдела полиции при УП Турксибского района Мейирхан Жанабаев.

Как сообщили в полиции, подозреваемый задержан и арестован. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения на период следствия в виде "содержания под стражей". Общий материальный ущерб составил более 5 миллионов тенге

Фото: ДП Турксибского района

Не исключаем, что пострадавших от действий этого человека гораздо больше, учитывая серийный характер преступления. В этой связи просим граждан, пострадавших от его мошеннических действий, обратиться по телефонам: 298-54-62; 298-54-60; 298-54-65 и 8-747-456-990, – резюмировал Жанабаев.

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