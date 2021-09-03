Казахстану нужна атомная станция – Токаев

Важно в должной мере учесть насущные потребности государства - президент.

Глава государства высказался о строительстве атомной электростанции в Казахстане, выступая на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент zakon.kz.

В Послании я поставил задачу всесторонне изучить возможность создания в Казахстане атомной энергетики. Важно в должной мере учесть насущные потребности государства, включая граждан и бизнес. Я сам считаю, что пришло время предметно рассмотреть данный вопрос, поскольку Казахстану нужна атомная станция, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, вопрос строительства АЭС в Казахстане поднимался не раз.

1 сентября президент в своем Послании отметил, что к 2030 году в стране будет дефицит электроэнергии. Поэтому он поручил в течение года правительству и холдингу "Самрук-Казына" изучить возможность развития в Казахстане безопасной и экологичной атомной энергетики.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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