На 30 млн тенге обманула аферистка реализаторов телефонов

Подозреваемая задержана и привлечена к уголовной ответственности.

На 30 миллионов тенге обманула аферистка продавцов сотовых телефонов в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в ДП Алмалинского района, 22-летняя гражданка А., представляясь розничным реализатором сотовых телефонов, получила у оптовых поставщиков мобильные устройства, с целью обмана.

В полицию с заявлением официально обратились четыре частных предпринимателя, которые оценили нанесенный материальный ущерб в 30 миллионов тенге. Подозреваемая задержана и привлечена к уголовной ответственности по ст.190 УК РК. Ее личность проверяется на причастность к другим аналогичным эпизодам, – информировал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Полицейские обращаются к гражданам, которые могли быть обмануты данной женщиной, с просьбой связаться со следователями по телефонам: 8-708-707-92-02 и 8-705-555-77-63

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