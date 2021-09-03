Смысл Послания президента соизмерен с интересами простых граждан - эксперт

Планомерность, взвешенность, поступательность, прагматизм – алгоритмы системного развития Казахстана.

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева прокомментировала известный эксперт, главный научный сотрудник Института философии, политологии и религиоведения Елена Бурова, сообщает zakon.kz.

В выступлении главы государства дан взвешенный анализ состояния и трудностей, вызовов и рисков в связи с современной глобальной, региональной и внутристрановой ситуацией в условиях пандемии.

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева охватывает спектр актуальных проблемных вопросов социального, экономического, политического, научного, технического, гуманитарного развития Казахстана.

В выступлении главы государства дан взвешенный анализ состояния и трудностей, вызовов и рисков в связи с современной глобальной, региональной и внутристрановой ситуацией в условиях пандемии. Изложено перспективное видение задач дальнейшего поступательного и прогрессивного развития социума с учетом конкурентных преимуществ государства.

Особенность обращения Президента заключается в том, что в нем критически анализируется состояние основных сфер жизни общества, их технологического оснащения и развития. Ставятся конкретные задачи по преодолению диспропорций в разных отраслях экономики, финансов, АПК, IT-секторе, в системе здравоохранения, в сфере образования и воспитания, в науке, в государственном управлении, в региональной политике.

Рефреном проходит идея об укреплении государственности, о политической модернизации, развитии гражданского общества и его институтов, о совершенствовании гражданской культуры, о взаимосвязи и взаимной ответственности общества, гражданина и государства.

Смысл Послания главы государства предельно ясен и соизмерен с интересами простых граждан, вне зависимости от их принадлежности к этносам, социальным группам, месту проживания, роду занятий, возрасту.

Такие приоритеты, как повышение благосостояния казахстанцев, стабильное постепенное и устойчивое развитие общества, реализация доступных для населения жилищных программ, гармоничное развитие межэтнических отношений значимы и для устойчивого развития государства, и для его позитивного восприятия согражданами.

Ценности мирной жизни, общественного согласия и единства, созидательного труда, совершенствование образовательной и профессиональной социализации молодежи, формирование у молодежи высоких гражданских чувств (патриотизма, стремления к знаниям, сплоченности, ответственности), актуализация качественного, доступного, инклюзивного образования, формирование здоровой нации и другие разделяются каждым казахстанцем.

Необходимость развития традиции диалога и гражданского участия, культивирование прогрессивных ценностей, сплачивающих казахстанское общество, которое по-прежнему полиэтнично и многоконфессионально – обусловлены уникальной страновой идентичностью.

И в этом – преимущество Казахстана как современного государства, единство которого – в многообразии, миссия – в консолидации общества. Миссия нашими совместными созидательными усилиями – выполнима.

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