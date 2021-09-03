В России на Курилах создадут офшорную зону

В частности, речь идет об освобождении от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок.

На Курилах будет создана офшорная зона. Владимир Путин пообещал беспрецедентные налоговые льготы, сообщает zakon.kz.

Сейчас мы фактически будем создавать "офшорную зону" на Курильских островах. Мне, кстати, всегда было обидно, что у всех развитых стран есть офшорные юрисдикции, а у России почему-то нет. Наше стремление быть более правильными, чем остальные страны, у которых есть офшоры, мне кажется необоснованным. Наша задача сделать так, чтобы наши люди хорошо жили и чтобы наша экономика развивалась, - сказал полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в эфире радио "Комсомольская правда".

Юрий Трутнев заявил об этом 31 августа, а 3 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума сообщил, что на Курильских островах будет создан беспрецедентный набор льгот и стимулов для бизнеса, сообщает ТАСС.

В частности, речь идет об освобождении от уплаты ключевых налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на десятилетний срок.

Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнеров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заемного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными, как я только что сказал. Лучшими, не лучше, а лучшими во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, - сказал Владимир Путин.

Эта задача является очень сложной, однако стремиться к этому необходимо, отметил президент России.

По его словам, на налоговые, таможенные и административные льготы на Курилах смогут рассчитывать не только отечественные, но и иностранные инвесторы, включая японских.

Как стало известно, Минвостокразвития подготовило меры, при реализации которых Курильские острова станут российским офшором. В настоящее время льготные условия налогообложения распространены на острова Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде.

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