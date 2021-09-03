Сбербанк поддержал строительство инновационных школ BINOM в Нур-Султане

В 2021-2022 годах планируется открыть 6 таких учебных заведений в Нур-Султане.

В преддверии нового учебного года в столице была торжественно открыта первая из общеобразовательных школ нового формата BINOM.

BINOM School - это уникальный проект по внедрению передовых методик в казахстанском общеобразовательном процессе. Инновационные школы отличает особенное техническое оснащение, не уступающее международным стандартам, и учебный процесс, организованный на основе отечественной модели образования и передовых образовательных систем Финляндии, Великобритании и Южной Кореи. При этом обучение для школьников является абсолютно бесплатным.

В 2021-2022 годах планируется открыть 6 таких учебных заведений в Нур-Султане.

Проект реализуется по схеме государственно-частного партнерства при финансовой поддержке ДБ АО "Сбербанк" совместно с акиматом г.Нур-Султан, Министерством образования РК и строительной компанией BI Group.

Сбербанк рад принять участие в создании общеобразовательных школ нового формата. Этот проект показал, что государственно-частное партнерство может быть очень эффективным и мы готовы продолжать работу в данном направлении. Примечательно, что строительство новых школ, в том числе с привлечением частного сектора, в качестве одного из приоритетов назвал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем недавнем Послании народу страны, - отметил председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев.

Каждая школа рассчитана на повышенную вместимость – 2 000 детей в одну смену, что решит вопрос дефицита ученических мест. Как отметил в своем Послании К-Ж. Токаев, сегодня нехватка мест в школах составляет 225 000. Школами BINOM планируется охватить 24 000 учащихся при 2-сменной схеме образования.

К сожалению, сегодня уровень знаний у казахстанских детей, особенно в регионах, не соответствует запросам современности. Это явление даже получило название "уставшее" образование. Именно поэтому строительство передовых инновационных школ BINOM – требование времени. Мы уверены, что новый формат общеобразовательных объектов задаст тренд для всех учебных заведений страны и поможет решить проблему острой нехватки ученических мест по Казахстану, - подчеркнул председатель правления холдинга BI Group Амангельды Омаров.

Одна из особенностей новой школы – обширные площади: здание из пяти этажей составляет более 20 тысяч квадратных метров, на которых расположены все необходимые инструменты для качественного обучения, в том числе передовое учебное оборудование, оснащенные лаборатории по физике, химии и биологии, музыкальный зал и кинотеатр для развития творческих навыков детей. Плотность комплектации образовательным оборудованием в BINOM School в 5 раз выше чем в обычной школе.

Помимо новых учебных мест строительство школ предоставит свыше 2000 новых рабочих мест при расчете 350 на 1 заведение. Еще один важный нюанс – в школе реализованы повышенные системы безопасности и правоохраны здоровья учащихся, а также соблюдены все условия для обучения детей с ограниченными физическими возможностями.

Реализованные совместно с бизнесом проекты создания передовых учебных заведений станут образцом для формирования новых стандартов среднего образования, - отметил на церемонии открытия школы премьер-министр РК Аскар Мамин.

Сбербанк намерен продолжать участие в проектах ГЧП.

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